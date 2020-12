Jump Force : au tour de Yoruichi Shihōin (Bleach) de rentrer dans le roster, un trailer en japonais

En février prochain, ça fera 2 ans que le triste Jump Force (testé 9/20 dans nos colonnes on vous le rappelle) est sorti sur PC, PS4, Xbox One puis Nintendo Switch. Malgré un accueil glacial de la part de la presse spécialisé, les développeurs de Spike Chunsoft continue d'enrichir le contenu et donc de proposer de nouveaux personnages. Le dernier en date n'est autre que Yoruichi Shihōin que les fans de Bleach connaissent évidemment bien. Particulièrement rapide, elle s'exhibe aussi dans sa transformation féline qui déclenche la foudre par la même occasion. Il faut savoir que c'est à l'occasion du Jump Festa 2021 qui se déroule en ligne que son annonce a été faite et on vous rappelle qu'il reste encore un personnage à découvrir pour clôturer le Characters Pass 2. Allez, trêve de blabla, place au trailer, très court oui.