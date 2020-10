Jump Force : une date pour Hiei (Yû Yû Hakusho) et Meruem (Hunter x Hunter), les voilà en vidéo

C'est donc à partir du 27 octobre prochain que les possesseurs de Jump Force pourront incarner Hiei (Yû Yû Hakusho) et Meruem (Hunter x Hunter). L'information émane d'un communiqué officiel de Bandai Namco Entertainment qui, tant qu'à faire, dévoile un court trailer présentant les deux personnages aux profanes. Comme d'habitude, ceux disposant du Season Pass #2 (17,99€) pourront profiter d'un accès anticipé (23 octobre), sachant que les combattants seront également proposés à l'unité contre 3,99€.Enfin, n'oublions pas que le Season Pass #2 contient encore deux personnages qui n'ont pas été révélés, et qu'il arrivera plus tard sur Nintendo Switch.