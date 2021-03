Judgment 2 : le jeu serait bien en chantier, premières rumeurs

Lost Judgment"

Côté histoire, le blog affirme que le héros Takayuki Yagami serait de retour, lui et son coéquipier Masaharu Kaito : des têtes bien connues feraient également leur comeback tandis que de nouveaux personnages débarqueraient, ainsi que de nouvelles enquêtes (encore heureux, diront certains).



Évidemment, on ne peut s'empêcher de prendre des pincettes quant à ce genre de révélations absolument pas officielles, bien qu'un Judgment 2 ne nous surprendrait guère. D'ailleurs, rappelons que le premier jeu aura bientôt le droit à sa version PC, PS5 et Xbox Series X|S le 23 avril prochain.





Sorti en 2018, Judgment fut une sacrée bonne surprise et une bonne manière de prolonger différemment l'univers de la célèbre série Yakuza. D'ailleurs, le titre a reçu un accueil critique très favorable - un joli 16/20 dans nos colonnes - ainsi qu'une réception commerciale "au-delà des attentes" de SEGA. Bref, ce fut une réussite et l'on ne serait pas surpris si l'éditeur décidait d'en faire une toute nouvelle franchise... avec plusieurs jeux, donc.C'est justement ce qui nous intéresse aujourd'hui :Une information qui se coordonne justement avec le récent dépôt de marque de SEGA, ": selon Tojo Dogo, ce titre ne serait que provisoire et utilisé en interne puisque