The Judgment Collection : les deux épisodes annoncés et aussitôt disponibles sur PC

Assez bavard en cette veille d'ouverture du Tokyo Game Show 2022, SEGA a également fait une belle surprise aux amoureux des jeux du studio Ryu Ga Gotoku, à savoir annoncer et rendre aussitôt disponible la version PC de Judgment et de Lost Judgment, sortis respectivement en 2019 puis en 2021 sur consoles PlayStation avant de débarquer par la suite sur les machines estampillées Xbox. Les deux jeux ont été rassemblés dans une compilation baptisés The Judgment Collection, et présentés dans un trailer mis en ligne il y a quelques minutes à peine. Bien sûr, Steam oblige, chaque épisode peut être acheté à l'unité, mais sachez qu'en prenant les deux épisodes en bundle, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 24%. Autrement, Judgment est vendu 39,99€ contre 59,99€ pour Lost Judgment.