Judgment sur PS5, Xbox Series X|S et Stadia en 60fps, un trailer pour détailler

Jusqu'à présent réservé au marché PS4, Judgment (ou Judge Eyes pour son titre original) va finalement faire une incursion sur d'autres plates-formes. SEGA vient en effet d'annonceer l'arrivée du jeu sur PS5, Xbox Series X|S et également Stadia avec bien sûr quelques améliorations notables. Dans le trailer qui accompagne l'annonce, on apprend un rendu visuel plus poussé, un framerate à 60fps, des temps de chargement réduits et la présence de tous les DLC. Le tout arrivera le 23 avril prochain au prix de 39,99€, sachant que les éditions PS5 et Xbox Series X|S bénéficieront d'une sortie en physique. Spin-off de la série Yakuza, dont il reprenait énormément d'assets et tout son gameplay, Judgment nous racontait l'histoire de Takayuki Yagami, un jeune avocat qui se transformait en détective le soir dans les rues de Kamurocho.