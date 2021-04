Judgment : la version next-gen sort aujourd'hui, voici le trailer de lancement

Takayuki Yagami, SEGA nous a fait parvenir un trailer de lancement pour la version next-gen de Judgment. Disponible dès aujourd'hui sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et Stadia, elle profite bien évidemment d'un meilleur rendu visuel, sans oublier les temps de chargement plus courts et le sacrosaint 60fps. Côté contenu, tous les DLC proposés après la sortie du jeu original sont inclus d'office, qu'il s'agisse des composants de drones, des objets de soin, ou bien des décorations pour l’agence du jeune avocat.On rappelle que Judgment est d'abord sorti sur PS4 en 2019, et que notre test se trouve à cette adresse . Encore deux choses : une version physique est proposée sur les nouvelles consoles de Microsoft et Sony (39,99€), et aucune mise à jour gratuite n'est disponible pour basculer de la PS4 à la PS5. Oui, c'est assez embêtant pour le portefeuille.