John Wick 4 : trois extraits à Paris, dans le métro et devant la Tour Eiffel, ça parle français

En attendant le 22 mars prochain, voici 3 extraits de JOHN WICK CHAPITRE 4, dont 2 qui se déroulent en plein Paris : dans le métro Porte des Lilas et au Trocadéro. Il y a aussi une scène avec un Scott Adkins méconnaissable. 🔥



La suite ici : https://t.co/Xl1txhg6jk pic.twitter.com/rMhaH6MLMG — Maxime CHAO (@MaximeChao) 2 mars 2023

Attendu pour le 22 mars prochain au cinéma en France, John Wick Chapitre 4 fait clairement partie des plus gros films d'action de ce début d'année. Avec un casting 5-étoiles composé de grosses pointures côté arts martiaux (Donnie Yen, Scott Adkins, Hiroyuki Sanada), cet épisode a aussi le chic de se dérouler en grande partie à Paris. On se rappelle que le tournage entre octobre et novembre 2021 avait été particulièrement suivi sur les réseaux sociaux parisiens. Justement, Lionsgate vient de lâcher trois extraits du film, dont deux qui se déroulent en plein dans la capitale française. On y voit notamment Keanu Reeves, Lawrence Fishburne et Ian McShane dans le métro de la Porte des Lilas, dans une scène où le personnage de Jonathan Wick profite d'une nouvelle garde-robe, notamment un costar en kevlar. La seconde séquence se déroule au Trocadéro, juste devant une Tour Eiffel dont le sommet est cachée par un épais nuage. Il fait gris et John Wick défie le Marquis de Gramont (Bill Skarsgård) dans un duel loyal, où ils doivent décider du lieu, de l'horaire, des armes et des conditions de cet affrontement. Il reste alors un troisième "clip" qui se déroule cette fois-ci dans la boîte de nuit de Killa, le personnage joué par Scott Adkins, méconnaissable avec les prothèses qu'on lui a mises. On aperçoit également Mr Noboody, interprété par Shamier Anderson, dont le rôle et les objectifs dans le film sont encore assez flous. Une chose est sûre, c'est qu'il ne se sépare jamais de son chien.