It Takes Two : du gameplay dévoilé aux Game Awards, on connaît la date de sortie et le prix

It Takes Two, le nouveau jeu des créateurs d'A Way Out. La différence par rapport à ce qui avait été dévoilé lors de la conférence E3 2020 d'Electronic Arts, c'est que l'on a droit cette fois-ci à des séquences de gameplay. Josef Fares et Hazelight Studios en profitent pour lâcher également quelques informations supplémentaires sur le jeu.



Ainsi, on apprend que l'on incarnera Cody et May, deux parents qui souhaitent divorcer. Transformés en poupées par un mystérieux sortilège, ils ne vont avoir d'autre choix que de coopérer pour progresser dans l'univers où ils ont été propulsés. Bien évidemment, les aptitudes de chaque protagoniste évolueront au fil de l'aventure, sachant que les ennemis prendront la forme d’aspirateurs enragés, de love coachs mielleux, d’écureuils gangsters ou de boules à neige magiques.



Le fameux Pass Ami sera de retour, histoire de jouer en coopération avec un ami qui n'a pas le jeu. Coté scénario, on nous promet "des moments émouvants et sincères qui soulignent les difficultés de la vie à deux", ainsi que des personnages "touchants" tels que le Dr Hakim, alias le Livre du cœur. Enfin, n'oublions pas de préciser qu'It Takes Two sortira le 26 mars 2021 sur Xbox One, PC (Origin ou Steam) et PS4 au prix de 39,99€, et qu'une mise à jour gratuite sera déployée à la même date pour en profiter sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5.





Les Game Awards 2020, qui se déroulent actuellement en ligne en raison du contexte sanitaire, ont été l'occasion de découvrir un nouveau trailer d'