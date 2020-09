Immortals Fenyx Rising : la date de sortie aurait fuité, des images et des infos

A Tale of Fire and Lightning". Nul doute que la conférence en ligne d'Ubisoft clarifiera tout ça la semaine prochaine.

Immortals : Fenyx Rising le 10 septembre prochain lors du second Ubisoft Forward, la date de sortie du jeu aurait fuité. En effet, si l'on en croit le Microsoft Store, celui que l'on appelait il y a encore quelques jours "Gods & Monsters" devrait débarquer le 3 décembre prochain. Ce n'est pas tout, car on a également droit à quelques informations supplémentaires.Ainsi, on apprend que notre personnage se nommera Fenyx et qu'il devra sauver les dieux grecs d'une terrible malédiction. Grâce à leurs pouvoirs (l'épée d'Achille, les ailes de Dédale entre autres), on pourra combattre des créatures mythologiques (dont le Cyclope et la Méduse) aussi bien dans les airs qu'au sol, et résoudre tout un tas d'énigmes. Naturellement, notre avatar disposera de ses propres compétences pour infliger un maximum de dégâts.Dans le descriptif, il est aussi indiqué qu'Immortals : Fenyx Rising sera compatible avec le Smart Delivery de Microsoft, ce qui signifie que l'on pourra y jouer sur Xbox One et Xbox Series X sans passer deux fois à la caisse. Enfin, ceux qui précommanderont le jeu devraient bénéficier de la quête bonus "