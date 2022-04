Horizon 3 : la suite de Forbidden West déjà dans les tuyaux ? La réponse des développeurs

"Horizon est une série qui s'appuie principalement sur les mystères, explique-t-il. Chacune de nos histoires repose sur la découverte de mystères concernant aussi bien l'ancient monde que l'époque où le jeu prend place. Il y a encore tout un tas d'éléments que nous pourrions utiliser afin de développer des nouvelles histoires et des nouveaux mystères autour de ceux que nous avons déjà posés. Effectivement, le jeu se termine sur un énorme cliffhanger qui permet déjà de mettre en place certaines choses en vue du prochain épisode."D'ailleurs, Guerrilla Games avait déjà procédé de la même manière pour Horizon : Zero Dawn. "Il y a une conclusion à l'histoire du premier épisode, mais Aloy ne parvient pas à résoudre tous les problèmes présents dans le scénario, souligne Mathijs de Jonge. Le système de terraformation a toujours besoin d'être réparé, et c'est justement le point de départ de Forbbiden West. On savait qu'il était nécessaire que le jeu se déroule dans un nouvel endroit, d'autant que l'on fait allusion à l'Ouest prohibé dans Zero Dawn. C'est un nom qui évoque à la fois le mystère et le danger, ce qui explique pourquoi nous voulions que l'explorer. Et puis, on voulait continuer de puiser dans les éléments propres à l'ancient monde. Il y avait encore beaucoup de travail donc, sachant qu'il fallait également savoir comment allait évoluer l'arc d'Aloy."On ne sait pas pour vous, mais un Horizon 3 sur PS5, on signe tout de suite. Pour mémoire, notre test de Horizon 2 : Forbidden West se trouve à cette adresse