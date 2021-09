Horizon Forbidden West : suite au bad buzz, Sony rétropédale et rend gratuit la MAJ PS5 à titre exceptionnel

Les joueurs auront eu raison de la stratégie payante de Sony Interactive Entertainment. Quelques jours après avoir lancé les précommandes de Horizon : Forbidden West et détaillé (avec complexité, hein) l'ensemble des différentes éditions spéciales du jeu, le géant japonais fait un extraordinaire rétropédalage inattendu par le biais d'un message posté sur le blog de PlayStation. C'est Jim Ryan, le Président et CEO de Sony Interactive Entertainment, qui s'est exprimé pour expliquer son retournement de veste. Il faut dire que la colère a été importante et s'est fait entendre partout durant ce week-end, pointant d'ailleurs du doigt cette stratagie payante de l'upgrade des jeux PS4 vers la version PS5. C'est donc acté et officiel : toutes les éditions PS4 de Horizon Forbidden West bénéficieront d'une mise à niveau vers la version PS5 sans coût supplémentaire. Il s'agissait d'ailleurs des versions standard et spéciale qui ont été pointées du doigt par les joueurs puisque les éditions collectors à 200 et 270€ incluaient de base les deux versions, PS4 comme PS5.



Si la bataille est remportée par les joueurs, la guerre l'est beaucoup moins, puisque Sony Interactive Entertainment en a profité pour clarifier les choses pour l'avenir, et notamment sur les titres first-party. En gros, à part Horizon : Forbidden West, tous les autres exclusivités telles que God of War Ragnarok ou le prochain Gran Turismo 7 seront vendus 70€ sur PS4 et 80€ sur PS5. Il faudra donc payer 10€ de plus à chaque jeu pour la version next gen'. De quoi donner du grain à moudre aux détracteurs de cette stratégie fortement controversée.