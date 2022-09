Hogwarts Legacy : les maisons Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle et Serpentard présentées dans une nouvelle vidéo

Avalanche Software qui n'ont pas manqué de profiter de l'occasion pour révéler plusieurs vidéos du jeu, notamment un room tour des quatre Maisons de la célèbre école de magie, à savoir Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle et

Le 1er septembre est une date importante pour tous les fans de Harry Potter, puisqu'il s'agit de la journée célébrant le retour à Poudlard et la possibilité de monter à bord du Poudlard Express. Une aubaine pour les dévelppeurs d'Serpentard. Une bonne manière d'apprécier la reproduction quasi parfaite de ces lieux bien connus des fans, sachant qu'aucun jeu vidéo n'était parvenu à un tel résultat depuis l'existence de la licence. Qu'il s'agisse des salles communes avec les belles cheminées et des ornements au plafond qui nous transportent directement dans l'univers de Harry Potter, on a qu'une envie, c'est de pouvoir déambuler librement dans ces environnements familiers. Avalanche Software a pris le soin de rien laisser au hasard, avec des détails bien présents comme cet aigle qui rabat ses ailes au moment de l'ouverture de la porte dans la Maison de Serdaigle. Warner Bros Games en profite pour signaler que lier son compte débloquera un masque de crâne à bec et des robes de sorcier et de sorcière exclusives dans le jeu, un ensemble spécial permettant aux joueurs de représenter leur maison avec style.

La sortie de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est attendue pour le 10 février 2023 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

























Serpentard,