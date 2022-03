Hogwarts Legacy : 14 min de gameplay, 6 min de making of, tout savoir sur le Harry Potter open world

C'était sans doute le rendez-vous le plus important de la semaine, à savoir ce State of Play consacré entièrement à Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, cet Action-RPG en open world se déroulant dans l'univers de Harry Potter, mais quelque part en 1800, bien des années avant la naissance du célèbre sorcier. Pendant plus de 20 minutes, Warner Bros Games et le studio Avalanche Software ont déroulé leur présentation pour nous présenter officiellement ce gameplay que tout le monde attendait depuis plusieurs années maintenant. Comme chacun sait, il sera possible de personnaliser son sorcier de la tête aux pieds, de choisir son sexe bien évidemment et sans doute de lui octroyer des petites fantaisies, sachant que l'outil de création devrait être inclusif si l'on en croit les dernières rumeurs à ce sujet. Dans la construction de l'histoire, une fois son personnage créé, on va évidemment apprendre à devenir un véritable sorcier, en étudiant les sorts de magie à Poudlard, arpentant les lieux et ses environs, faire connaissance avec d'autres camarades, enchaînant les cours de classe, mais aussi affrontant les autres élèves.







On peut imaginer cet apprentissage comme le tutoriel du jeu, avant de pouvoir aller au-delà des murs de Poudlard et s'aventurer dans des cointrées lointaines et plus obscures. Car la menace se fera présente assez rapidement, avec la présence de gobelins et de sorciers noirs, qui viendront sans doute envahir Poudlard à certains moments. Il faudra donc être prêt à les affronter, en utilisant les différents sorts de magie apprise au début du jeu. Bien sûr, comme tout RPG qui se respecte, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard permettra de faire progresser son personnage, avec un arbre de compétences, des ressources à ramasser et profiter en sus de caractéristique supplémentaires en cours de route. Evidemment, ce monde ouvert permettra aussi de faire la rencontre des animaux aussi étonnants que bizarres, parfois calins, tantôt féroces.















La vidéo de gameplay de 14 minutes nous a permis aussi de voir qu'il sera possible de se déplacer dans les airs avec le balais magique, ce qui devrait faciliter les allers et venues dans l'open world. Il faudra également avec le sens de l'amitié, car le jeu permettra de tisser des relations avec d'autres sorciers qui pourront nous épauler par la suite dans certaines missions de l'aventure. Attendu pour la fin de l'année 2022 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sera publié par Warner Bros. Games sous le label Portkey Games.