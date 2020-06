Hitman III : deux trailers avec du gameplay sur PS5 pour l'Agent 47

Le studio danois IO Interactive a profité de la conférence PS5 de Sony, pour annoncer officiellement le retour de l'Agent 47 dans Hitman III via deux trailers remplis de gameplay. Le meilleur assassin du monde va donc se lancer dans une nouvelle série de contrats, aux côtés de Diana Burnwood et de son ami Lucas Grey, afin d'éliminer les membres de Providence. Pour ce nouvel opus, les développeurs nous promettent des lieux toujours plus vastes, et offrant encore plus de possibilités aux joueurs, afin qu'on puisse avoir une liberté d'action maximale pour mener à bien les exécutions.

Prévu pour sortir en janvier 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X, Hitman III disposera d'emblée d'une campagne complète dont on peut découvrir les six premières destinations dans les vidéos ci-dessous. Mieux, les joueurs qui disposent des opus précédents vont pouvoir "importer" les différentes destinations contenues dans ces titres vers Hitman III, afin de profiter des 20 environnements de la trilogie dans un seul et même jeu.