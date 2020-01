Hideo Kojima : le créateur de Metal Gear et Death Stranding aimerait réaliser un film Marvel

S'il est de notoriété publique qu'Hideo Kojima (Metal Gear Solid, Death Stranding) est un cinéphile, il n'a pas encore essayé de réaliser un film malgré quelques pas dans le 7e art. En effet, le patron de Kojima production a joué le rôle d'un Yakuza dans la série Too Old to Die Young de Nicolas Winding Refn, mais n'a jamais pu concrétiser son rêve, à savoir passer derrière la caméra. Pourtant, il ne serait pas contre une première expérience, comme le relatent nos confrères de Premiere qui ont pu échanger avec lui.

Ayant créé mon propre studio [en 2015], je dois être en mesure de payer ceux qui travaillent pour moi. Et si je tourne un film, je devrais totalement m’absenter pendant environ un an. On vient de finir notre premier jeu, je dois prendre du recul et imaginer ce qui viendra après. Mais je pourrais réaliser un long-métrage un jour. Certainement avec un tout petit budget, même si j’adorerais m’attaquer à un truc énorme comme un film Marvel. Comment mettre ma patte sur une grosse franchise ? Je sais que ce serait un risque énorme, mais ça m’intéresse beaucoup.