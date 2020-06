Hideo Kojima à l'oeuvre sur son prochain jeu, le créateur de Death Stranding tease sur Twitter

Yoji Shinkawa étant bien évidemment impliqué.



"Voici ma façon de concevoir un nouveau jeu avec Yoji, peut-on lire. On commence par définir chaque personnage, le background, le monde, la couleur, les caractéristiques, les rôles, les images, les idées et les mots-clés par e-mail. Du télétravail ainsi qu'une vingtaine de minutes de discussion directe. La plupart du temps, on s'envoie des messages via l'iPhone." Dans un autre tweet, Kojima-san précise qu'il travail sur le concept du jeu tout en écoutant l'album Oasis de Kitarô.



Histoire de titiller la curiosité des fans, le bonhomme laisse volontairement traîner sur son bureau un croquis sur lequel figure un vaisseau ; en tout cas, c'est ce à quoi ça ressemble. Les paris sont ouverts, les amis.





Here's my way of designing new title w/Yoji. 1st we discuss the setting for each character, the background, the world, the color, the characteristics, the roles, the images, ideas and keyword going back&forth via E-mail. WFH & 20 mins direct discussion. Mostly texting via iPhone. pic.twitter.com/XCYpFwsQ6U — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 26 juin 2020





Working on the concept with listening to “OASIS” by Kitaro I recently bought. I(I used to have the vinyl) Love the illustration by Shusei Nagaoka. pic.twitter.com/hRLyZmnhe5 — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 27 juin 2020

Si Death Stranding débarquera le 14 juillet prochain sur PC, ça fait quasiment huit mois que le jeu est disponible sur PS4 (8 novembre). On aurait pu croire que Hideo Kojima se serait accordé un peu de repos avant de retourner au charbon, mais le créateur de Metal Gear Solid est réputé pour cogiter en permanence. Ses fans n'ont donc pas été étonnés par l'un de ses derniers tweets, où il fait comprendre qu'il est à l'oeuvre sur son prochain projet, son bras droit