GTA V : prix, date de sortie et nouvelles jaquettes pour les versions PS5 et Xbox Series

Disponibles depuis le 15 mars dernier en version digitale, les versions PS5 et Xbox Series X|S vont bien évidemment débarquer physiquement, Rockstar Games avait d'ores et déjà communiqué dessus. Si l'on savait qu'il fallait attendre le mois d'avril pour mettre la main dessus, le studio étoilé n'avait pas donné de date exacte. C'est désormais chose faite grâce à la FNAC , qui vient de mettre en ligne la fiche technique, des screenshots, le prix de vente mais aussi les nouvelles jaquettes. Que l'on soit sur PS5 ou Xbox Series, ce GTA V next gen' sera commercialisé 39,99€, soit le prix initial demandé sur les boutiques en ligne, hors promotion qui court. Rockstar Games a pris le soin d'apporter quelques modifications sur la jaquette, histoire qu'elle se distingue des autres. Si l'illustration en elle-même est similaire, on constate un fond d'une autre couleur, un marron clair, qui tranche avec le noir habituel. Ce n'est évidemment pas grand-chose, mais les collectionneurs jusqu'au-boutiste n'hésiteront pas à le rajouter dans leur galming room. Autrement, pour la sortie, il est question du 12 avril 2022, soit dans une petite semaine au moment où l'on écrit ces lignes.