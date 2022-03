GTA V : premières images et infos sur les versions next gen PS5 et Xbox Series X|S

Mode Fidélité : 4K native, 30fps, pas de Ray-Tracing (4K upscalée sur Xbox Series S)

La semaine se termine tranquillement et Rockstar Games a jugé le timing parfait pour communiquer autour des versions next gen' de son GTA V, dont la sortie se rapproche dangereusement. Bah oui, c'est dans 15 jours que ces versions rééditées débarqueront sur PS5 et Xbox Series X|S et nous étions étrangement sans nouvelle. Mais comme chacun sait, tout vient à point à qui sait attendre et on sait désormais que le titre débarquera avec plusieurs options graphiques, Ray-Tracing inclus bien évidemment. Comme tous les blockbusters du moment, GTA 5 next gen' sera jouable sous trois configurations différentes, qu'on choisira selon le matos qu'on possède à la maison. Il ya pour commencer le mode "Fidélité", qui offre de la 4K native, du Ray-Tracing, mais un frame-rate bloqué à 30fps. Ceux qui ne jurent que par le sacro-saint 60fps jetteront leur dévoku sur le mode "Performance", mais devront se contenter d'une 4K dynamique et pas de Ray-Tracing, sachant que sur Xbox Series S, l'affichage sera bridée en 1080p. Enfin, reste le mode "Performance RT", réservé uniquement à la PS5 et à la Xbox Series X pour un affichage en 4K dynamique, du 60fps et le Ray-Tracing bien présent.Mais ce n'est pas tout, d'autres améliorations globales sont prévues, comme par exemple des temps de chargement nettement plus rapides grâce aux fameux SSD magique, une densité, une variété et un trafic plus important dans les villes, plus de végétation, une meilleure gestion dans le traitement des ombres et des éclairages, des reflets dans l'eau améliorés, un meilleur anti-aliasing, des explosions plus réalistes avec des effets améliorés et plus détaillés, une meilleure gestion du flou dans les mouvements, bref, de belles promesses qui laissent penser que ces versions next gen' seront encore plus abouties. De là à penser qu'on atteindra le niveau réalisé par les moddeurs sur PC, on n'en est pas sûr, mais rien n'est impossible avec Rockstar Games, vous le savez bien.

Autre détail important, les joueurs sur PS5 pourront bien sûr profiter des fonctionnalités offertes par la DualSense, avec les gâchettes adaptatives et les retours haptiques qui ont été appliquées aux collisions, aux différentes surfaces des sols, aux explosions, mais aussi aux conditions météo. Il y a aussi la gestion de la 3D audio pour une meilleure immersion, tandis que GTA Online profitera de plein de bonus en matière de véhicules et l'introduction du Hao's Special Works, qui est un atelier qui offre les meilleures mises à niveau de véhicules de Los Santos, sachant que des nouvelles courses viendront se rajouter également par ce biais. Et bien sûr, avec 160 millions de GTA V déjà vendus dans le monde, Rockstar Games a décidé qu'il sera possible de transférer sa progression du mode Histoire et ses GTA$ entre les versions PS4 / Xbox One et PS5 / Xbox Series X|S, en sachant qu'une seule migration est possible. Autre astérisque qui a son importance : les joueurs ne pourront transférer leurs GTA$ achetés que lors de la migration de la PS4 vers la PS5, ou de la Xbox One vers la Xbox Series X|S. Voilà, vous savez tout.