GTA Online : la map s'étend avec la mise à jour du braquage de Cayo Perico

Rockstar n'a pas chômé durant ce confinement, puisque les équipes de développement ont créé un nouveau braquage épique pour GTA Online. Mieux, ce dernier va se passer sur une île paradisiaque totalement inédite. L'open world de Los Santos va donc s'étendre pour la première fois depuis la sortie du jeu grâce à l'ajout de cette nouvelle zone géographique. Cette île privée hyper sécurisée abrite le plus grand trafiquant de drogue du monde, et de nombreuses richesse qu'on devra s'accaparer lors d'un casse haut en couleur. Il va donc falloir d'abord réussir à mettre un pied sur l'île de Cayo Perico, en s'infiltrant, ou en neutralisant les nombreux gardes qui y patrouillent, puis s'échapper avec autant de preuves compromettantes que possible, sans oublier d'emporter le maximum d'oeuvres d'art, d'or et d'argent sale.

La grosse nouveauté de ce braquage est qu'il sera jouable intégralement seul, ou en équipe avec trois autres joueurs, selon vos désirs. Comme à chaque fois, les développeurs ont rajouté de nombreuses nouvelles armes et véhicules, dont un imposant sous-marin militaire qui pourra nous servir de QG. Ceux qui préfèrent faire la fête seront ravis d'apprendre qu'un nouveau lieu dédié à cette activité ouvrira ses portes avec de nouveaux DJ mondialement connus. D'ailleurs, Rockstar annonce que plus de 100 nouvelles chansons feront leur arrivée sur les ondes via de nouvelles stations de radio. Le braquage de Cayo Perico débarquera gratuitement dans GTA Online via une mise à jour qui sera déployée le 15 décembre prochain.