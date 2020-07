GTA Online : voici toutes les récompenses spéciales de l'Independence Day

Comme chaque année, Rockstar Games dévoile l'intégralité des contenus qui débarqueront dans GTA Online à l'occasion de l'Independence Day (4 juillet). Tradition oblige, on va assister au grand retour de certains classiques, à l'image du lance-feu d'artifice, ou de tout un tas de pièces vestimentaires pour faire ressembler votre personnage à l'Oncle Sam. Les amateurs de grosses cylindrées pourront aussi se faire plaisir avec le monster truck Liberator, sachant que de très nombreux articles seront en promotion à -50%, et ce, jusqu'au 8 juillet.



De plus, toutes les épreuves Silo verront leurs récompenses doublées, qu'il s'agisse des RP ou des GTA$. Pour sa part, la moto Western Sovereign attendra les joueurs sur le podium du Diamond Casino & Hôtel, et il sera possible d'essayer gratuitement la Roue de la Fortune. Enfin, de nombreuses réductions seront appliquées sur divers véhicules et propriétés, dont les salles d'arcade et les yachts. Vous pouvez d'ailleurs avoir le détail de ces bonnes affaires sur l'image ci-dessous.