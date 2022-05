GTA Online : The Vespucci Job est de retour dans une version Remix ! Tous les détails

Sorti pour la première fois en 2018, The Vespucci Job était un bel hommage au célèbre film The Italian Job sorti en 1969 et qui a eu droit à un remake en 2003 avec Mark Walhberg et Charlize Theron en têtes d'affiche. Face à la popularité de l'événement dans GTA Online, Rockstar Games a décidé de le remettre au goût du jour dans une version Remix, avec cependant quelques réajustements. Si le principe reste le même (un Runner collecte des points de contrôle tandis qu'une équipe d'Interceptors tente de les éliminer par tous les moyens nécessaires), On apprend par exemple que les mini Issi Classic ont été remplacées par différents véhicules emblématiques, y compris des voitures de sport classiques, des motos et des muscle-cars personnalisés. Les Interceptors quant à eux prennent place dans des voitures de police, des muscle-cars blindés et des hélicoptères pour essayer de chopper le runner. D'ailleurs, sachez que tous les participants repartieront avec deux fois plus de GTA$ et de RP cette semaine. Allez, place aux images.