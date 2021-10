GTA : la trilogie PS2 remasterisée a enfin un nom grâce à la Corée du Sud

Les choses semblent s'accélérer pour la trilogie des épisodes PS2 de GTA. Après avoir été révélée par Kotaku au début du mois d'août, cette compilation regroupant GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas vient d'être listé par le GRAC, qui n'est autre que l'organisme de ratification des jeux en Corée du Sud. Difficile du coup d'utiliser encore le conditionnel quand autant d'indices confirment l'existence de cette trilogie, d'autant que du côté de Rockstar Games, on avait annoncé des surprises pour les 20 ans de GTA III. A en croire les gens bien placés, cette compilation qui porte désormais le nom de GTA The Trilogy The Definitive Edition, arriverait au mois de novembre, histoire d'être raccord avec les dates d'anniversaire. Il n'y a plus qu'à attendre sagement que Rockstar Games se mette à parler.