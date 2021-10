GTA The Trilogy : Rockstar Games officialise les remasters des épisodes PS2, première vidéo

C'était devenu un secret de polichinelle depuis plusieurs semaines et Rockstar Games a jugé qu'il était temps d'officialiser l'arrivée de GTA The Trilogy The Definitive Edition. Derrière ce titre à rallonge se cache en réalité la restauration des trois épisodes fondateurs de la série sortis sur PS2, à savoir GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas. C'est d'ailleurs à l'occasion des 20 ans de GTA III que Rockstar a décidé sortir cette trilogie remise au goût du jour sur les consoles actuelles. Si le teaser qui accompagne la nouvelle ne nous montre aucune image, le studio promet de nombreuses améliorations, tant au niveau des graphismes que du gameplay, et ce pour chacun des trois titres, tout en conservant le style et l'essence des versions originales.



Aussi, pour préparer ce lancement, Rockstar Games annonce retirer les versions existantes de ces jeux sur les boutiques en ligne la semaine prochaine. En revanche, celles et ceux qui jouent à GTA Online seront comblés de cadeaux puisque des objets exclusifs seront bientôt disponible dans le jeu, lors des évènements de cet automne, dont des vêtements et motifs commémoratifs. Enfin, sachez que GTA The Trilogy The Definitive Edition arrivera aussi sur iOS et Android au premier trimestre 2022.