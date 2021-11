GTA The Trilogy The Definitive Edition : nouvelles excuses de Rockstar Games qui promet des patchs correctifs

Voilà maintenant une semaine qu'est sorti GTA The Trilogy The Definitive Edition et depuis plusieurs jours, Rockstar Games essuie les plâtres d'un lancement compliqué. Versions inégales selon les plateformes, bugs en tout genre, suppression du jeu sur le Rockstar Launcher, jamais le studio au R étoilé n'aura connu pareille déconvenue. Si l'une des grandes responsabilités de ce lancement foiré est due en partie au studio Grove Street Games, Rockstar a bien évidemment sa part de responsabilité. Ce dernier le sait et a décidé de présenter à nouveau ses excuses dans un message officiel posté sur son site web , expliquant que cette trilogie n'a pas été lancée dans dans un état répondant à leurs propres normes de qualité ou aux normes auxquelles les fans pouvaient s'attendre. On apprend ainsi que le jeu va faire l'objet de correctifs, sachant que le premier patch arrivera dans les prochains jours et que de nouveaux détails seront expliqués au moment du déploiement.

Rockstar Games demande également aux fans d'être respectueux envers les développeurs qui subissent une vague de harcèlement en ligne sur leurs différents réseaux sociaux. Ensuite, l'éditeur et développeur va remettre les versions classiques de GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas sur PC, sachant que toute personne qui a ou va acheter GTA The Trilogy The Definitive Edition sur la boutique en ligne de Rockstar Games avant le 30 juin 2022 pourra récupérer ces versions originales sans dépenser le moindre kopeck. Espérons qu'il s'agisse de l'unique faux pas de Rockstar Games qui ne nous a jamais habitué à un contrôle qualité si décevant.