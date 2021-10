GTA The Trilogy The Definitive Edition : le jeu a été censuré, voici ce qui a été changé

Officialisé par Rockstar Games il y a quelques jours à peine, GTA The Trilogy – The Definitive Edition est au coeur de toutes les attentions. Si les discussions récentes tournaient autour de la qualité de la restauration, d'autres ont préféré focaliser leur regard sur les détails, élément ô combien important et chéri par les développeurs de Rockstar Games qui ne laissent jamais rien au hasard. Et c'est justement en scrutant l'un des personnages du trailer que certains internautes ont constaté des changements sur ce dernier. Il s'agit en effet de Phil Cassidy, un protagoniste bien connu de GTA : Vice City, trafiquant d'armes et qui a toujours mis en avant ces préférences politiques sur les vêtements qu'il portait. Dans le jeu d'origine, Cassidy porte un t-shirt avec le drapeau des États confédérés, un logo qui renvoie à la guerre civile qui a déchiré les États-Unis, mais qui est devenu surtout un symbole d'extrême droite. Ce n'est pas la première fois que le Dixie Flag est interdit dans le jeu vidéo et malgré le côté subversif qui a toujours animé Rockstar Games, l'éditeur a préféré changer ce drapeau par une tête de mort bien plus classique et qui ne fera pas de vague en 2021. Contacté par Kotaku à ce sujet, Rockstar Games n'a pas souhaité commenté cette auto-censure, préférant sans doute terminer le jeu pour qu'il sorte à la date annoncée.