GTA The Trilogy The Definitive Edition : une vidéo comparative PS2 vs PS5, de gros changements ?

GTA The Trilogy The Definitive Edition, la fameuse version remasterisée des trois épisodes iconiques de l'ère PS2. S'il faudra attendre quelques jours avant de voir débarquer les tests de la presse spécialisée, on peut d'ores et déjà se délecter de quelques vidéo de gameplay qui passent en revue les différences visuelles qui peuvent y avoir entre les deux versions. Pas étonnant quand on sait le nombre d'années qui séparent les deux versions. Rockstar Games a par ailleurs précisé qu'il s'agit bien d'un remaster et non d'un remake, et qu'il fallait conserver le côté authentique des jeux d'origine sans les dénaturer. Difficile donc de demander à Rockstar de faire tourner le jeu avec des graphismes photo-réalistes comme c'est le cas, en revanche, on peut jouir d'une résolution 4K et de quelques réajustements dans le gameplay, notamment l'utilisation de la roue des armes. On vous laisse apprécier les différences de graphismes dans la vidéo qui suit :





C'est demain que sort officiellement