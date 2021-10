GTA The Trilogy Remaster : Rockstar Games lâche les screenshots et le trailer

Rockstar Games avait préparé les petits plats dans les grands pour le reveal de GTA The Trilogy - The Definitive Edition, qui s'est illustré en plusieurs étapes au cours de la journée. L'éditeur américain a commencé par dévoiler les dates de sortie de sa compilation remasterisée, précisant que les versions digitales arriveront le 11 novembre prochain, et le jeu en boîte pour le 6 décembre. Ensuite, Rockstar a commencé à lâcher les premiers screenshots du jeu, histoire de montrer les évolutions visuelles prévues pour la restauration des trois épisodes majeures de l'ère PS2. On rappelle que c'est le moteur Unreal Engine qui a été utilisé pour refaire vivre GTA III, GTA : Vice City et GTA : San Andreas, avec comme on peut le constater des améliorations dans les éclairages, des environnements plus riches en détails, des textures HD et surtout des modèles 3D qui ont été retravaillés. Rockstar Games a prévenu que l'idée est de ne pas dénaturer l'ambiance old school de ces jeux qui ont marqué des générations de joueurs, même si des réajustements dans le gameplay sont à prévoir.



D'ailleurs, il est précisé que les versions PS5 et Xbox Series profiteront d'un affichage en 4K 60 images par seconde, tandis que sur PC, on pourra jouir du fameux DLSS de NVIDIA. En revanche, celles et ceux qui joueront sur Switch, on pourra avoir des fonctionnalités liés à la gyroscopie et à l'écran tactile pour naviguer dans les menus par exemple. Enfin, Rockstar Games a décidé d'intégrer GTA San Andreas au lancement sur le Xbox Game Pass le 11 novembre 2021, tandis que les abonnés PlayStation Now auront droit à GTA III dès le 7 décembre prochain. On terminera par préciser que ces annonces coïncident avec les 20 ans de GTA III.