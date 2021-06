GTA 6 : les paiements en Bitcoin pourraient bien être intégrés dans le jeu, un insider réputé balance

Dernière rumeur intéressante en date sur le très attendu GTA 6 : le jeu pourrait bien comporter des paiement en Bitcoins, et même une bourse des cryptomonnaies, faisant la part belle à ce nouveau type de devise. La rumeur nous vient de Tom Henderson (un insider qu'on ne présente plus), et nous semble plutôt crédible. Attention, on ne parle pas de "vrais" bitcoins, ni de microtransactions, mais bien d'une cryptomonnaie in-game qui réutiliserait les systèmes boursiers similaires à ceux déjà connus dans GTA V avec les marchés LCN et BAWSAQ.

Selon la source, le système de marché financier serait d'ailleurs plus poussé qu'avant, même si on devrait retrouver certaines features clé, dont la possibilité d'influer sur le cours des titres grâce à nos actions. Certaines transactions se feraient donc désormais en cryptomonnaie, ce qui correspond bien à la gestion financière d'un gangster ou d'un baron de la drogue. De plus, quand on sait que les développeurs de Rockstar Games parodient toujours les derniers travers de notre société (les réseaux sociaux en 2013 dans GTA V avec un Life Invader qui singeait Facebook), on ne voit pas pourquoi le Bitcoin ne serait pas intégré au jeu.