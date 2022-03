GTA 5 : les prix des versions next gen' sont enfin connus, des promos limitées dans le temps

GTA ONLINE SEUL



Rockstar Games vient à nouveau de communiquer autour des versions next gen' de son GTA V, et notamment sur le fait qu'il est désormais possible de précharger le jeu dès maintenant, qu'il s'agisse de Grand Theft Auto V ou de GTA Online, qu'on peut retrouver sur le PlayStation Store ou le Microsoft Store, c'est au choix. Mais l'information qui nous intéresse le plus, c'est évidemment le détail des prix qui seront appliqués sur ces versions next gen'. A ce titre, les choses sont on ne peut plus clairs, avec d'importantes réductions dès le lancement, mais pour une durée déterminée. Voici le détail en bullet point :PS5 : 9,99€ jusqu'au 14 juin 2022, puis 39,99€Xbox Series X|S : 19,99€ jusqu'au 14 juin 2022, puis 39,99€PS5 : gratuit jusqu'au 14 juin 2022, puis 19,99€Xbox Series X|S : 9,99€ jusqu'au 14 juin 2022, puis 19,99€On constate donc que les joueurs sur PlayStation sont avantagés côté tarif, mais une chose est sûr, il n'y a pas de mise à niveau gratuite quelle que soit la plateforme, mais des réductions. Toutefois, en arrivant sur PS5 et Xbox Series X|S, le multi-million seller de Rockstar Games débarquera avec son lot de mise à jour technique qu'on vous a déjà détaillé il y a quelques jours. Meilleure résolution jusqu'à 4K, frame-rate plus important jusqu'à 60 images par seconde, des textures de meilleure qualité, des options HDR, le ray-tracing, des temps de chargement plus rapides, un audio 3D immersif, des fonctionnalités spécifiques aux plateformes et plus encore, le jeu n'arrive pas les mains vides.Rockstar Games nous fait aussi savoir qu'il est possible de transférer ses sauvegardes dès à présent, et notamment sa progression dans le mode Histoire depuis sa PS4 ou sa Xbox One vers les machine de nouvelle génération. Pour ce faire, il faut envoyer une sauvegarde sur le Rockstar Games Social Club, et ensuite seulement, il sera possible de migrer son personnage de GTA Online le jour de la sortie, soit le 15 mars 2022. Un petit cadeau de bienvenu a été prévu par Rockstar puisque les joueurs qui poursuivront leur aventure sur next gen' obtiendront une Karin S95 totalement convertie et améliorée par les experts d'Hao's Special Work. A cela s'ajoute une tenue de course d'Hao's Special Work ainsi que des nouvelles peintures Caméléon pouvant être appliquées sur n'importe quel véhicule.



L'éditeur de carrière

Autre détail croustillant : la version next gen' de GTA Online profitera d'un éditeur de carrière, qui permettra à quiconque qui voudrait réinitialiser son personnage et prendre un nouveau départ puisse le faire facilement avec des outils clefs en main. D'ailleurs, grâce à l'éditeur de carrière, il sera possible de démarrer l'aventure dans GTA Online avec une propriété commerciale, un véhicule et une arme, de quoi y apporter des améliorations, ainsi qu'un petit apport non négligeable de GTA$.



GTA 5 et GTA Online next gen' seront disponibles en version numérique le 15 mars 2022 sur PS5 et Xbox Series X|S, tandis que les versions physiques arriveront en avril. Vous savez tout.