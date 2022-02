GRID Legends : un trailer de lancement qui sent le pneu brûlé

C'est aujourd'hui que sort GRID Legends sur à peu près toutes les plateformes et à cette occasion, Electronic Arts et Codemasters se sont fendus d'un trailer de lancement. Comme d'habitude, l'idée est de donner envie aux joueurs de se laisser tenter et forcément, montage, musique et morceaux choisis sont ultra péchus. L'éditeur et le studios en profitent pour rappeler les basiques de cet épisode, qui propose un mode Carrière plus éléboré que les précédents épisodes, une fonctionnalité qui permet de rejoindre ses amis en ligne plus facilement. On sait aussi qu'un créateur de courses intuitif a été élaboré, ce qui permet aux joueurs de créer les meilleurs affrontements possibles. L'autre grande particularité du jeu, c'est une I.A. plus poussée qui offre des affrontements uniques, plus humaines paraît-il. On veut bien y croire...