GRID Legends : 17 min de gameplay et des infos sur le mode Story et le multi

On était sans nouvelle de GRID Legends, mais heureusement, Electronic Arts a décidé qu'il était temps de refaire parler du jeu de courses, toujours développé par Codemasters. La première chose à noter, c'est que le jeu sortira le 25 février 2022, doit dans un peu plus de 2 mois, et que le jeu sera disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One. Ensuite, c'est l'occasion pour les créateurs de donner de plus amples informations sur le mode Story, intitulé cette année en "Driven to Glory" dans lequel on retrouvera plus de 250 événements, et le retour des modes Drift et Élimination, sans compter l'introduction de la course Electric Boost. A ce propos, on apprend que le mode histoire a choisi d'avoir l'acteur Ncuti Gatwa (vu récemment dans Sex Education) comme vedette et sera filmé avec de vrais acteurs et non à de la capture de mouvements, mêlant prises de vues réelles et des défis de course. Après la fin de l'histoire, la progression se poursuit dans le mode carrière, ouvrant une nouvelle série d'événements à accomplir. Dès le lancement du jeu, il sera possible de piloter plus de 100 véhicules à travers le monde, de pistes classiques à des villes emblématiques et rejoindre des amis online grâce à la fonction hop-in qui permet en sus le multi cross-plateforme.







Côté multijoueur, le communiqué indique que le système utilisé cette année place la course et la connexion entre amis au cœur de l'expérience. Non seulement il prend en charge le jeu cross-plateforme, mais il informe les joueurs lorsque leurs amis sont en ligne et leur permet de commencer la course en appuyant sur trois boutons rapides. Plus besoin d'attendre dans les lobbies ou les demandes d’amis, il est possible de sélectionner une course et l'action commence presque simultanément. Sinon, sachez que le nouveau mode pour créer ses propres courses permet aux joueurs d'organiser leurs propres courses multi-catégories, en associant différents types de véhicules pour créer des moments spécifiques à chaque course. L'expérience peut être personnalisée en changeant les conditions météorologiques, l'heure de la journée ou en ajoutant des rampes et des portails d'accélération, afin qu'aucune course ne soit jamais la même.