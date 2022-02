Test GRID Legends : un épisode qui fait à peine mieux que le précédent, voici toutes les notes dans le monde

Nous sommes le vendredi 25 février 2022, date de sortie du nouvel épisode de la saga GRID. Développé conjointement entre Electronic Arts et Codemasters (depuis le rachat, rappelez-vous), le titre voit ses premiers tests tomber un peu partout dans le monde. Le nombre de review est assez confidentiel pour le moment (8 au total), mais c'est déjà suffisant pour ce faire un premier avis global. Avec 74% de moyenne sur Metacritic , GRID Legends fait mieux que son prédécesseur qui était reparti avec un 73% sur PS4, mais on constate que la série patine et ne parvient pas à s'envoler vers des horizons meilleurs. Pourtant, les développeurs nous avaient promis de belles améliorations, avec un mode Carrière plus immersif, des tracés plus réalistes et des fonctionnalités en ligne plus accessibles. Mais son gameplay semble déconnecté de la réalité peut-on lire à droite et à gauche, le jeu flirtant entre conduite arcade et simulation. Allez, trêve de mondanité, voici tous les tests.

PC Invasion : 9/10

Generacion Xbox : 8.7/10

Xbox Achievements : 8.5/10

TheXboxHub : 8/10

Dexerto : 7/10

The Loadout : 7/10

TrueAchievements : 7/10

Pure Xbox : 7/10

Gamekult : 6/10

VGC : 6/10