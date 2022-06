GRID Legends : un nouveau mode de jeu pour faire comme Destruction Derby

Voilà plusieurs mois que GRID Legends est sorti et la presse s'était montrée enthousiaste envers le jeu, sans non plus lui trouver des qualités incroyables. Toujours plus orienté arcade que simulation dans la conduite, le jeu va définitivement franchir le cap du grand public avec l'arrivée du mode "Classic Car-Nage", qui va permettre au jeu de passer en mode Destruction Derby. Comme dans le célèbre jeu de la PlayStation 1, des pilotes vont s’affronter en se percutant délibérément et en froissant la tôle de leurs véhicules. Codemasters a même prévu de scénariser le mode, histoire de donner plus de consistance, et cela se traduit par une série d’événements qui permet de retrouver les personnages clefs du mode histoire “Driven to Glory”. Le premier épisode est d'ailleurs consacré à Valentin Manzi, interprété à l'écran par Ncuti Gatwa. De nouveaux véhicules ont été ajoutés (cinq au total), quatre nouveaux tracés à retrouver parmi les docks de Yokahama et la chaleur de La Havane. Pour mieux situer tout cela, jeter un oeil au trailer.