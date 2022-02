GRID Legends : le jeu détaille tout son contenu avec un trailer percutant

Si tout le monde ne parle que de Gran Turismo 7 en ce moment, il ne faut pas oublier qu'un certain GRID Legends est sur le point de débarquer sur tous les tracés virtuels du monde entier. Codemasters et Electronic Arts ont d'ailleurs tenu à donner quelques détails sur le contenu de leur jeu, notamment les différents modes de jeu. On sait par exemple que le nouveau mode "Histoire", baptisé "Driven to Glory", met en scène l'acteur Ncuti Gatwa. Avec lui, on fera un tour d'horizon des sites du monde entier, ce qui garantira l'amour pour le voyage, ce qui n'est pas plus mal en ces temps où voyager est compliqué. On aperçoit aussi le mode "Drift" qui fait son grand retour, mais aussi l'option multijoueur "hop-in" qui devrait faciliter les rassemblements d'amis entre eux, sachant qu'ils peuvengt être au maximum 22 joueurs.

A noter que les joueurs qui feront l'effort de précommande le jeu recevront le double pack GRID Legends Seneca & Ravenwest, qui donne accès à quatre voitures supplémentaires pour les épreuves de carrière, à savoir l'Aston Martin Vantage GT4, la Porsche 962C, la Ginetta G55 GT4 et la Koenigsegg Jesko. Le pack comprend également des événements de carrière exclusifs axés sur Ravenwest ainsi que des icônes, des livrées et des bannières.