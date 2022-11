GRID Legends : l'extension scénarisée "Rise of Ravenwest" est dispo, un trailer et des images

la BMW 320 Turbo Group 5, la Chevrolet Corvette 1967, la Plymouth GTX 1971 et la Ford Mustang Fastback 1967.





En plus de quatre nouvelles variantes de tracés pour le circuit de Miami, des rampes et des zones d'accélération ont également été ajoutées aux trajets existants, est-il aussi indiqué. Trois nouveaux événements de carrière sponsorisés et une multitude d'icônes, de livrées et de bannières à utiliser dans le jeu sont également disponibles dans ce pack." Disponible dès maintenant sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC, le pack est proposé au prix de 9,99€, sauf pour les détenteurs de la mise à niveau Deluxe (199,99€) dans laquelle il est inclus au même titre que les autres DLC premium déployés jusqu'à présent.GRID Legends est sorti le 25 février dernier.