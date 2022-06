Gran Turismo : une date pour le film produit par Sony, c'est dans plus d'un an

Neill Blomkamp (



), tandis que Jason Hall ( Thank You for Your Service, American Sniper) s'est occupé du scénario. "Basé sur une histoire vraie, le film raconte comment un jeune joueur de Gran Turismo, dont le talent lui a permis de remporter des compétitions organisées par Nissan, est devenu un pilote automobile professionnel", est-il indiqué dans le synopsis.



Pour ceux qui ne seraient pas au courant, on rappelle qu'en 2008, Nissan, Polyphony Digital et Sony Interactive Entertainment avaient lancé la GT Academy NISMO PlayStation, "un concours



Parmi les exemples les plus célèbres figure bien évidemment Jann Mardenborough (2011) qui s'est vu offrir l'opportunité de participer aux 24 Heures de Spa (un podium en Pro-Am Cup), aux 24 Heures du Mans (3e en LMP2), et au Championnat de Grande-Bretagne de Formule 3 (sixième au classement général).



N'oublions pas que Ghost of Tsushima aura lui aussi droit à son adaptation cinématographique, tandis qu'Horizon (Netflix) et God of War (Amazon) devraientt chacun faire l'objet d'une série TV, à l'instar de The Last of Us (HBO).





Si l'on en croit nos confrères de Deadline , Sony Pictures Studios aurait décidé de diffuser le film Gran Turismo le 11 août 2023. Pour rappel, le long métrage sera réalisé parElysiumDistrict 9qui [faisait] passer les meilleurs joueurs de Gran Turismo du monde virtuel au monde réel en leur offrant l'opportunité unique de s'affronter pour tenter de devenir un véritable pilote automobile professionnel. Les joueurs ayant prouvé leur talent dans le monde virtuel [avaient] ainsi l'occasion de prendre le volant d'une vraie voiture de course sur un vrai circuit, et d'obtenir la récompense ultime : une place dans l'équipe de course de Nissan, en recevant la formation et les autorisations nécessaires pour participer aux événements internationaux."