Gotham Knights : un trailer de gameplay dédié à Nightwing, il est véloce et déter !

En mai dernier, nous avions déjà eu droit à un focus sur les personnages de Red Hood et de Nightwing où les développeurs de Warner Bros Montréal rentraient dans les détails de leurs mécaniques de gameplay. A l'occasion du Summer Game Fest, l'événement qui remplace l'E3 cette année, le jeu était également présent sous la forme d'un nouveau trailer de gameplay. Plus courte, la vidéo présente uniquement le personnage de Nightwing cette fois-ci, histoire de mettre en lumière son style de combat. Est-il utile de rappeler que Nightwing se bat avec des bâtons d’escrima et qu'il possède aussi des fléchettes au poignet. C'est avant tout un personnage qui aime le close combat, mais on découvre aussi qu'il possède des méthodes de déplacement mélangeant parkour, grapin et « Trapèze Volant », le nom de son planneur.

La sortie de Gotham Knights est prévue le 25 octobre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Il est déjà possible de précommander le jeu pour recevoir le skin personnalisé "233" du Batcycle, basé sur la première apparition du véhicule dans le Detective Comics #233 de DC.