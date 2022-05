Gotham Knights : un gros collector à 300€ avec un diorama de 4 statuettes !

Gotham Knight Edition Collector :

- Le jeu Gotham Knights dans sa version Deluxe

- Un diorama de Robin, Batgirl, Nightwing et Red Hood

- Un Ledbook

- La map de Gotham City

- Un pin’s avec réalité augmentée

- Bonus in-game (skins + DLC)





















Quelques jours après nous avoir dévoilé de nouveaux détails sur le gameplay de Gotham Knights à travers les personnages de Nightwing et de red Hood, Warner Bros Games annonce que son jeu bénéficiera d'une grosse édition collector, dont les détails viennent d'être révélés. Première chose que l'on peut observer, c'est la présence d'un diorama présentant les 4 super-héros de la nuit qu'on va incarner dans le jeu, en solo ou en coop', et qui sont Robin, Batgirl, Nightwing et Red Hood. La pose est classique et manque singulièrement de dynamisme, mais on espère que le rendu sera propre et d'une finition appréciable. En plus de ce diorama, cette édition collector permettra de repartir avec le jeu dans sa version Deluxe, un pin's avec un système de réalité augmentée, un ledbook, des bonus in-game et un packaging collector. Le tout sera en revanche proposé à 299€, ce qui n'est évidemment pas donné.