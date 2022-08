Gotham Knights : Red Hood se présente en vidéo, un personnage puissant et bien bourrin

Après Nightwing, Robin et Batgirl, il était logique de terminer les présentations de Gotham Knights par Red Hood, sans doute le personnage le plus vénère du groupe. Avec sa carrure de golgoth et son masque intégral, Red Hood est un justicier qui fait moins dans la dentelle que ses coéquipiers. Il faut dire que Jason Tood (de son vrai nom) est de la vieille école, en frappant d'abord pour poser les questions par la suite. Extrêmement efficace au corps-à-corps, il est justicier au tempérament sanguin. Pas vraiment étonnant quand on sait qu'il a ressuscité après une mort violente dans le Puits de Lazare, ce qui lui a permis d'obtenir des pouvoirs. Il est en effet capable de propulser son corps dans les airs pour traverser la ville, ce qui est assez pratique pour se déplacer rapidement. Malgré son passé compliqué, Red Hood a réintégré avec la Batman Family et s'est engagé à utiliser des méthodes de combat non létales pour protéger Gotham à la suite de la mort de Batman.

La sortie de Gotham Knights est prévue le 25 octobre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. En précommandant le jeu, il est possible de recevoir le skin personnalisé "233" du Batcycle à la sortie, basé sur la première apparition du véhicule dans le Detective Comics #233 de DC.