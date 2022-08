Gotham Knights : les 16 premières minutes avec Batgirl, elle a beaucoup de style

Quelques semaines à peine après nous avoir dévoilé officiellement le trailer de gameplay de Batgirl dans le jeu Gotham Knight, Warner Bros Games nous propose d'aller un peu plus en profondeur pour découvrir l'alter-ego féminin de Batman. C'est au travers une vidéo de gameplay d'un peu plus de 16 minutes offerte à nos confrères de IGN.com que l'on peut voir notre jeune femme nous montrer son agilité à grimper partout et pénétrer dans un bâtiment qui fait évidemment référence à la Cour des Hiboux, l'organisation criminelle qui sera sans doute la menace principale dans le jeu. Ensuite, on s'aperçoit que Batgirl va devoir jouer les détectives en inspectant les lieux, aidée par ses compétences héritées de Bruce Wayne. Sur la scène de crime encore pleine de sang, elle est capable de deviner ce qui s'est passé et de récupérer les informations pour faire avancer son enquête. Mais Batgirl sera très rapidement perturbée par des malfrats qu'il va falloir dérouiller et ainsi nous montrer ses aptitudes au combat. Grâce à ses tonfas électriques, la justicière masquée est plutôt efficace au corps-à-corps avec des attaques bien placées et la possibilité d'être plus furtive en étranglant ses ennemis dans le dos. Bien sûr, le jeu s'inspire du gameplay des Batman Arkham en s'appuyant sur le système de free flow, bien connu de la saga. La séquence de gameplay s'achève avec un affrontement face à un demi-boss plus robuste que les autres.La sortie de Gotham Knights est attendue pour le 7 octobre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.