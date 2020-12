Gotham Knights : le jeu refait enfin parler de lui avec des détails sur Nightwing

Annoncé au mois d'août 2020 lors du DC Fandome en ligne, Gotham Knight est depuis resté bien discret. Toujours en développement chez Warner Bros Games Montreal, le titre refait enfin parler de lui à quelques jours de la fin de 2020. C'est en effet sur le compte Twitter de Warner Bros France qu'on peut découvrir une toute nouvelle image du jeu, présentant en détails le personnage de Nightwing. C'est surtout son costume qui est ici mis en avant, sachant qu'il évoluera au fil de l'aventure, côté RPG oblige, aussi bien dans son look que ses capacités. En attendant, de base, on apprend que son masque lui permet de voir parfaitement la nuit, que son costume est réalisé en kevlar et lui permet d'agir en furtivité, d'autant que ses bottes lui assurent une totale protection mais aussi de rester discret lorsqu'il marche avec. Bien sûr, il possède aussi des gants et des genouillères, sans oublier ses bâtons escrima pour bien savater les adversaires. Enfin, sachez qu'il disposera d'entrée de jeu de deux coloris de bleu différents, dont on peut retrouver les codes hexadécimal : Frost Blue #71B5F7 et Electric Blue #428AC3.



On imagine que les autres personnages bénéficieront eux aussi de la même mise en avant dans les prochains jours ou semaines à venir.