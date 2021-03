Gotham Knights : la sortie du jeu repoussée à 2022, les développeurs expliquent pourquoi

Robin, Nightwing, Redhood et Batgirl comme nouveaux défenseurs de Gotham. Si l'on pourra parcourir l'open-world en solo, la possibilité de faire toute l'aventure en coopération est un aspect largement mis en avant par Warner Bros. Games Montréal, tout comme les mécaniques RPG qui permettront aux personnages d'évoluer au cours de leur périple.

Suicide Squad : Kill the Justice League sur le feu (chez Rocksteady Studios) pour 2022 ; donc, une année chargée en perspective. Pour rappel, Gotham Knights se focalisera sur l'après-Batman avec

Gotham Knights n'arrivera pas avant 2022, finalement. C'est en effet ce que révèle Warner Bros. Interactive Entertainment par le biais d'un tweet, où l'on apprend que les développeurs de Warner Bros. Games Montréal ont souhaité s'accorder un délai supplémentaire pour s'assurer que l'expérience de jeu soit la meilleure possible. On ignore si le COVID-19 les a contraints à prendre cette décision, mais toujours est-il que l'on nous promet de nous donner des nouvelles de Gotham Knights dans les prochains mois.Par ailleurs, n'oublions pas que du côté de Warner Bros. Interactive Entertainment, on a également