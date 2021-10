Gotham Knights : la Cour des Hiboux sera dans le jeu, voici 2 vidéos pour la présenter

Après le Suicide Squad de Rocksteady, on savait que Gotham Knight allait lui aussi profiter de la DC Fandom 2021 pour montrer ses atours et ce dernier n'a pas lésiné sur son scénario pour se distinguer. On apprend en effet que la Cour des Hiboux sera bel et bien présent dans le jeu, et à en croire les images qui défilent, c'est cette organisation secrète qui a eu la peau de Batman et du commissaire Gordon, érigés en héros au milieu de Gotham City à travers des statues iconiques. Warner Bros Games Montréal et les représentants de DC Comics expliquent d'ailleurs dans un making of (la 2ème vidéo donc) comment ils ont réussi à transposer les récits de la BD vers le jeu vidéo. Ces derniers nous expliquent d'ailleurs qu'ils n'ont pas fait que reprendre ce qui existait dans les oeuvres de Scott Snyder et Greg Capullo, ils ont aussi enrichi l'histoire et les personnages. D'ailleurs, on comprend très vite que le Pingouin semble avoir une connexion avec eux. Les développeurs nous préviennent d'ailleurs qu'il ne faudra pas sous-estimer les Ergots, puisqu'ils semblent redoutable. Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin ne seront pas de trop pour sauver Gotham de cette mafia secrète. La sortie de Gotham Knights est attendue pour 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.