Goldorak : on vous fait découvrir le Press Kit et la BD en édition collector

Christel Hoolans,

Vous l'avez sans doute remarqué : depuis plusieurs semaines, on ne parle que de Goldorak. 2021 est en effet l'année de son grand retour sur le devant de la scène puisque nous célébrons ces 45 ans d'existence (en réalité, c'était en 2020, mais COVID toussa...). A cette occasion, le robot de Go Nagai fait l'objet d'hommages un peu partout, à commencer par une exposition qui a ouverte en septembre dernier à la Maison de la Culture du Japon (c'est à Paris) où l'on peut découvrir la genèse de cette oeuvre, des reliques du passé qui valent aujourd'hui une fortune, etc. Le célèbre cinéma Le Grand Rex va organiser le 28 octobre prochain une soirée hommage de 4h où de nombreux artistes seront présents sur scène. Du côté de La Poste, un bloc de 2 timbres à 3€ a été imprimé à 350 000 exemplaires, et mis en vente depuis le 11 octobre dernier. Il y a aussi le jeu vidéo que Microids prépare secrètement dans son coin et dont on ne sait pas grand-chose pour le moment.Et enfin, il y a bien sûr la BD que Kana Edition a commercialisé le 15 octobre dernier et qui est au coeur de toutes les attentions. Non seulement, il s'agit de la suite officielle du dessin animé, mais c'est aussi un projet français initié parla directrice générale de publication de Kana. Elle a en effet réussi à réunir 5 auteurs de la BD franco-belge, qui ont travaillé pendant 5 ans pour mettre cette bande dessinée sur pied. C'est justement de cela qu'on va parler dans notre vidéo, puisque nous vous proposons l'unboxing de l'édition collector (10 000 exemplaires et en rupture de stock quelques heures après l'ouverture des précommandes) et du press kit, qui regorge d'items précieux. On en profite pour vous raconter des anecdotes méconnues de l'histoire de Goldorak.