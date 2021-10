Goldorak : les premières infos sur le jeu en exclu, Microids nous dit tout !

Vous l'avez constaté, depuis plusieurs jours maintenant, Microids est devenu quelque part notre petit fil rouge côté édito. Il faut dire que depuis le début de l'année, l'éditeur français multiplie les annonces fortes et les sorties de jeu assez surprenantes. C'est certain, Microids veut désormais qu'on le prenne au sérieux et souhaite entrer dans la cour des grands, en se donnant les moyens de ses ambitions. Entre l'arrivée d'Astérix & Obélix : Baffez-les tous, Marsupilami : Le Secret du Scarcophage (qui ressemble beaucoup à Donkey Kong Country) et le prochain Syberia : The World Beforce, la firme menée par Stéphane Longeard a de quoi nous interpeller. Nous sommes allés frapper à leur porte pour mieux comprendre cette métamophose qui s'opère en interne depuis quelques années déjà et dont on voit enfin les fruits depuis 2021. On rappelle en effet que Microids a aussi signé un partenariat avec Data East et Taito, deux grandes marques japonaises qui furent le fleuron du jeu d'arcade dans les années 80/90, et qui semblent faire confiance à l'éditeur français pour ressusciter certaines de leurs licences fortes.Et quoi dire aussi de Goldorak, dont l'annonce a fait l'effet d'une petite bombe lorsqu'il a été annoncé. Depuis, aucune information n'a filtré, ni même aucune image, et pourtant, 2021 est définitivement l'année de UFO Robot Grendizer, le nom original de Goldorak. Entre le lancement d'une exposition à la Maison de la culture au Japon, l'impression de timbres collectors par La Poste aux couleurs de la série de Go Naigai, la sortie d'une BD française de Fort de cette envie de changer son 68 pages qui n'est autre que la suite du dessin animé, et enfin, ce jeu que Microids nous prépare dans le plus grand des secrets, il se passe effectivement des choses intéressantes du côté de Paris 18ème. Nous nous sommes rendus sur place et pendant 28 minutes, Stéphane Longeard nous révèle quelques uns de leurs secrets cachés. Please enjoy.