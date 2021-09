God of War Ragnarök : ça sera le dernier épisode de la mythologie nordique, explications de Cory Barlog

God of War Ragnarök, il y a de fortes chances pour que le titre débarque quelque part en 2022, ce qui fera quatre années de développement au total. L'investissement est quasi aussi important que l'épisode de 2018, même si la pression sur le concept n'est plus la même, Ragnarök reprenant la même structure que le premier. C'est à l'occasion d'une émission avec Kaptain Kuba que Cory Barlog s'est laissé aller à quelques confidences très intéressantes

Alors que beaucoup de gens s'imaginent repartir sur une trilogie pour la mythologie nordique entamée en 2018, les développeurs de Santa Monica Studios ont été clairs sur les prochaines aventures de Kratos et de son fils Atreus : il s'agira purement et simplement du dernier épisode traitant de l'ère nordique. La raison est simple : le temps et l'investissement. Avec plus de 5 ans de développement pour le reboot et une prise de risque énorme, aussi bien sur le plan financier que du côté humain (Cory Barlog a sacrifié énormément de sa vie sur ce projet), les développeurs ne se voient pas repartir sur un temps de gestation aussi lourd. Si on ne connaît pas encore la date de sortie de

Il y a plusieurs raisons à ce choix. La raison la plus plus importante, c'est que le premier épisode nous a pris cinq ans de développement. Quant au deuxième, je ne sais pas exactement combien de temps on va mettre au final, mais il y a des chances pour qu'il nous prenne autant de temps. Et si on imagine faire un troisième personne, on va aboutir à environ 15 ans raconter une seule et même histoire. Je pense très sincèrement que c'est tirer sur la corde, que ça demande beaucoup trop de temps pour conclurer cette histoire.



Et avec tout ce que l'équipe avait en tête et les différentes proposition d'Eric, je pense qu'on pouvait finir le scénario avec ce deuxième épisode. Parce que la chose qu'on souhaitait faire depuis le début, le coeur de notre motivation, c'est la relaation entre Kratos et son fils Atreus. On pourrait évidemment continuer à tirer sur la longueur, mais est-ce vraiment nécessaire ? En faisant ça, on perd de vue l'intérêt premier de cette relation.

Il s'agira donc plutôt d'un dyptique pour cette mythologie nordique, qui devrait donc nous permettre de voir l'affrontement entre Kratos et Thor, mais sans doute Odin également. On vous rappelle que l'équipe de Santa Monica a hésité entre la mythologie nordique ou égyptienne avant de se lancer dans le reboot de GOD OF WAR, et il n'est pas impossible que la suite des aventures de Kratos se déroule par la suite en Egypte.