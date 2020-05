Ghost of Tsushima : les développeurs promettent un monde immense et riche

Il s'agit d'une question incontournable dès que l'on parle d'un open world : quelle est la taille de la map ? Interrogé sur le sujet par nos confrères d' IGN , le réalisateur Nate Fox s'est montré ambitieux. "La section dévoilée pendant le State of Play n'était qu'une infime partie de la map, le point de départ, a-t-il assuré. La carte définitive est énorme. L'Île de Tsushima contient un grand nombre de biomes que vous pouvez trouver au Japon, des montagnes enneigées aux fôrets de bambous, en passant par les chutes d'eau et les pâturages."Il ajoute : "Nous voulons proposer suffisamment de contenu pour pousser le joueur à explorer le monde du jeu. Ce que l'on souhaite absolument éviter, c'est une map vide. Du coup, on l'a remplie de PNJ, d'items et d'histoires à découvrir." En espérant que les missions annexes ne se résument pas à des quêtes Fedex.En tout cas, Nate Fox a conseillé de profiter de la richesse de Ghost of Tsushima, et de voir plus loin que l'histoire principale. "En ne suivant pas uniquement la destinée de Jin, en vous laissant guider par votre curiosité, vous deviendrez indéniablement plus fort, a-t-il souligné. L'expérience de jeu sera plus varié, plus riche. Il y a tout un tas d'histoires annexes et d'items auxquels vous pouvez accéder juste en vous montrant curieux. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas mis d'indicateurs sur la map. Nous voulons que vous vous perdiez sur l'Île de Tsushima. Par exemple, lorsque vous vous dirigez vers une vallée et que vous entendez subitement un oiseau, on veut vous inciter à le suivre. [...] Nous mettons à votre disposition les moyens et la liberté nécessaires pour le faire."Prometteur sur le papier, Ghost of Tsushima est attendu pour le 17 juillet prochain exclusivement sur PS4.