Ghost of Tsushima : non, il n'y aura pas un système de karma comme dans inFAMOUS

Compte tenu que c'est à Sucker Punch que l'on doit la série inFAMOUS, certains pensaient que Ghost of Tsushima reprendrait le système de karma (ou proposerait un équivalent), d'autant que l'on sait que le héros Jin Sakai sera partagé entre le fait d'agir comme un samouraï et l'envie de devenir le Fantôme pour affronter les envahisseurs mongols. Dans une interview accordée à nos confrères d' IGN , le studio a confirmé que ça ne serait pas le cas."Nous y avons pensé, car il existe un système de karma dans inFAMOUS, a expliqué le directeur créatifMais il nous a semblé plus important de raconter l'histoire d'une personne qui est amenée à en devenir progressivement une autre, au lieu d'en faire un personnage totalement différent. Il ne passe pas d'une facette à l'autre sans arrêt, ça nous semblait beaucoup trop brouillon. Nous tenions à ce que le scénario du jeu illustre parfaitement sa transformation."Il ajoute : "Il y a cette notion d'être né et d'avoir grandi dans un mode de vie. Mais en raison de certains événements - une invasion en l'occurence - vous remettez tout en question, et c'est quelque chose que ceux qui ont jusqu'à présent fait des choix pour vous n'apprécieront pas forcément."En termes de gameplay, comment tout cela va-t-il s'articuler ? "Dans l'histoire, certains passages insistent plus sur cette métamorphose que d'autres, a souligné Jason Connell. Mais même dans ces moments-là, vous aurez la possibilité d'avoir une approche samouraï et de bénéficier de plus de puissance. On ne vous demande pas de choisir [entre samouraï et Fantôme]."Il poursuit : "Lorsque Jin est un Fantôme, il peut toujours se comporter comme un samouraï car il l'est toujours. L'entraînement qu'il a suivi, sa connaissance du katana, c'est ancré en lui. Lorsque vous optez pour l'infiltration, si vous désirez sauter du toit et combattre tel un samouraï, vous pouvez très bien le faire. On ne vous bride à aucun moment. Au plus profond de lui, il reste un samouraï. Le Ghost, c'est un guerrier légendaire vers lequel il évolue."Pour mémoire, la sortie de Ghost of Tsushima est programmée pour le 17 juillet prochain sur PS4.