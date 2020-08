Ghost of Tsushima : la mise à jour 1.06 est là, voici les nouveautés

Sucker Punch continue de travailler activement sur Ghost of Tsushima, et les mises à jour se suivent. La 1.06 vient d'arriver aujourd'hui, et on vous propose de découvrir les améliorations qu'elle apporte. En plus de la traditionnelle flopée de correctifs pour divers bugs, la version 1.06 du jeu va améliorer la Tenue du Voyageur. Cette dernière accueille désormais de nouveaux indices visuels et audio, ce qui permet de trouver bien plus facilement les objets de collection qui se trouvent aux alentours. Le studio a également retravaillé l'option qui permet d'agrandir le texte, toujours dans l'optique de proposer une meilleure lisibilité. Pour plus d'infos sur Ghost of Tsushima, on vous suggère d'aller jeter un oeil au test de la rédaction qui se trouve à cette adresse.