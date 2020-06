Ghost of Tsushima : des précisions sur les niveaux de difficulté, le skill avant tout

Le PlayStation Blog a initié une session de questions-réponses consacrée à Ghost of Tsushima, l'occasion pour les développeurs de Sucker Punch d'apporter quelques précisions sur les niveaux de difficulté. "Le jeu propose trois niveaux de difficulté : facile, normal et difficile, souligne le réalisateur Nate Fox. En Difficile, le jeu reste faisable mais devient très exigeant. Les Mongols sont plus agressifs et les coups spéciaux demandent plus de précision. À l’opposé, le mode Facile est plutôt destiné aux joueurs qui veulent explorer l’île et suivre l’histoire en n’étant qu’occasionnellement mis à l’épreuve par un adversaire coriace."

Il ajoute : "Quel que soit le niveau de difficulté, la santé des ennemis reste la même afin de préserver le côté létal du katana. Le système de combat repose sur la dextérité du joueur." Certains avaient déploré le peu de résistance des adversaires dans la démo du State of Play, ainsi que le niveau faiblard de l'I.A. Manifestement, la réalité sera tout autre. "En voyant les vidéos de State of Play, certains ont trouvé que Ghost of Tsushima avait l’air facile, ce qui n’est pas le cas, répond Nate Fox. Nous avons conçu les combats de façon à ce qu’ils soient mortels dans un sens comme dans l’autre, pas uniquement pour les ennemis. Les ennemis de Jin peuvent eux aussi l’éliminer assez vite."



Avant de poursuivre : "Les séquences de jeu que nous avons montrées ont été capturées par l’un des testeurs en chef de Ghost, et il sait plutôt bien manier le katana. De plus, Jin bénéficiait de capacités spéciales qui ne sont pas disponibles au début du jeu. Nous voulions simplement montrer à quoi pouvaient ressembler les combats lorsque le joueur maîtrise les contrôles et les techniques du jeu, quand Jin est à son apogée. Nous pensons que la plupart des joueurs trouveront la difficulté des combats satisfaisante."



Voilà qui devrait rassurer ceux qui craignaient que Ghost of Tsushima ne soit qu'une balade de santé, même si l'on ne s'attend pas à un titre aussi corsé que Nioh ou Sekiro : Shadows Die Twice. Pour mémoire, la sortie du jeu est programmée pour le 17 juillet prochain sur PS4.